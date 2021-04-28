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12:42 28.04.2021

Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

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Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

Киевский городской совет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы, заявил мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующий проект обращения в Кабинет министров планируют рассмотреть на ближайшем заседании Киевсовета.

"Странной выглядит позиция Министерства культуры и информационной политики Украины, которое включает объекты в Государственный реестр памятников. А точнее - не включает ... Уже несколько лет подряд Минкульт не может рассмотреть перечень объектов, которые Департамент культурного наследия столицы ежегодно представляет в ведомство. Только за последние три года город направил 32 представления о занесении в Госреестр более полутора тысяч памятников", - отметил Кличко.

Он уточнил, что Министерство за это время приняло решение только в отношении 23 объектов, 21 из которых - внесли в Госреестр. Еще два объекта признали не подлежащими внесению.

"Такая позиция Минкульта приводит к тому, что столица теряет памятники культуры! Они разрушаются, а город не может начать реставрационные работы там, где это необходимо ", - заявил столичный мэр.

В КГГА отмечают, что в проекте обращения Киевсовета говорится, в частности, о том, что столица до сих пор ждет решения по таким знаковым объектам, как комплекс культурного наследия завода "Арсенал", завод Рихтерта, Киевский ипподром и многим другим, при том, что необходимые документы город передал в министерство еще три года назад.

"Я считаю такую ситуацию недопустимой! Поэтому мы подготовили проект обращения Киевсовета к правительству, чтобы оно поручило Министерству культуры безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлялись органом охраны культурного наследия КГГА", - резюмировал Кличко.

Теги: #киев #минкультуры #кличко #памятники
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