Заседание СНБО состоится через несколько недель – замглавы ОП

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях состоится через несколько недель.

"Было инициировано заседание СНБО президентом. Я думаю, оно состоится через несколько недель. Вчера на совещании (в Херсоне по ситуации с безопасностью – ИФ) были розданы задачи главам областей, секретарю СНБО, главе Офиса президента и заместителям по разным вопросам, потому готовимся к заседанию", - заявил Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что 27 апреля на встрече президента с секретарем СНБО, главами областей и главами правоохранительных органов указанных областей поднимались вопросы обеспечения безопасности в стране, сотрудничества правоохранительных органов, военных и территориальной обороны.

Заместитель главы Офиса президента также высказал надежду на принятие закона о территориальной обороне в скором времени.