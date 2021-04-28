События

12:35 28.04.2021

Заседание СНБО состоится через несколько недель – замглавы ОП

1 мин читать
Заседание СНБО состоится через несколько недель – замглавы ОП

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях состоится через несколько недель.

"Было инициировано заседание СНБО президентом. Я думаю, оно состоится через несколько недель. Вчера на совещании (в Херсоне по ситуации с безопасностью – ИФ) были розданы задачи главам областей, секретарю СНБО, главе Офиса президента и заместителям по разным вопросам, потому готовимся к заседанию", - заявил Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что 27 апреля на встрече президента с секретарем СНБО, главами областей и главами правоохранительных органов указанных областей поднимались вопросы обеспечения безопасности в стране, сотрудничества правоохранительных органов, военных и территориальной обороны.

Заместитель главы Офиса президента также высказал надежду на принятие закона о территориальной обороне в скором времени.

 

Теги: #снбо #тимошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 28.04.2021
Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

Замглавы ОП: отставка Степанова пока не рассматривается Кабмином и Верховной Радой

19:29 27.04.2021
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

16:45 27.04.2021
Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

13:08 27.04.2021
Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

15:30 23.04.2021
Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

12:51 22.04.2021
Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

10:48 22.04.2021
Украина работает над тем, чтобы Чернобыльская зона стала точкой развития - замглавы ОП Тимошенко

Украина работает над тем, чтобы Чернобыльская зона стала точкой развития - замглавы ОП Тимошенко

17:01 21.04.2021
"Батькивщина" будет помогать гражданам в борьбе с земельным рейдерством - Тимошенко

"Батькивщина" будет помогать гражданам в борьбе с земельным рейдерством - Тимошенко

14:00 21.04.2021
Кабмин упорядочил процесс подготовки и одобрения правительством планов выполнения решений СНБО

Кабмин упорядочил процесс подготовки и одобрения правительством планов выполнения решений СНБО

19:00 20.04.2021
СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Заседание политической рабочей подгруппы ТКГ по Донбассу 27 апреля не состоялось - Гармаш

Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах – СМИ

С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения – Кличко

СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Ватикане

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание политической рабочей подгруппы ТКГ по Донбассу 27 апреля не состоялось - Гармаш

Более половины украинцев считает, что ситуацию с наркозависимостью можно исправить усилением ответственности за сбыт и распространение наркотиков – исследование

Дом Рутковского в Киеве отреставрируют за $4 млн

Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах – СМИ

В Киеве более 1 тыс. больных COVID-19 за сутки, скончались 40 человек – Кличко

Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, в частности на Пасху – мэр

СБУ уличила в коррупции руководство регионального отделения ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областях

С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения – Кличко

В жилом доме Одессы упал грузовой лифт, в котором находилось восемь человек, полиция начала расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА