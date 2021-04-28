В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, в частности на Пасху – мэр

В столице усилят контроль за соблюдением карантинных правил, в частности, на Пасху и поминальные дни, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны. В частности, они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. А во время Пасхальных праздников и поминальных дней контролировать ситуацию у религиозных учреждений и на городских кладбищах ", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Также, по словам мэра Киева, город разработал противоэпидемические правила на время Пасхальных праздников.

В частности, всем конфессиям рекомендовали проводить богослужения в онлайн-режиме и придерживаться карантинных мероприятий в храмах; освящение пасхальных корзин рекомендуют осуществлять на улице, с соблюдением дистанции между людьми.

"Я понимаю, что всем нам хочется, чтобы сняли сразу все ограничения. Хочется вернуться к привычной жизни. Я понимаю, что страдает бизнес. Но сегодня главное - сохранить жизнь и здоровье людей. Это - самое важное…мы будем ослаблять карантин постепенно, с учетом ситуации. Потому что важно не потерять контроль над распространением болезни и не допустить нового инфекционного взрыва. Прошу всех быть осторожными и ответственными!", - подчеркнул Кличко.