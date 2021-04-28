События

12:13 28.04.2021

СБУ уличила в коррупции руководство регионального отделения ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областях

1 мин читать
СБУ уличила в коррупции руководство регионального отделения ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областях

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную заместителем начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал взятку за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в госсобственности.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за деньги гарантировал коммерсанту победу в аукционах и беспрепятственное получение в аренду помещений для предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

Отмечается, что чиновник задержан, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в рабочем кабинете после получения взятки. Решается вопрос о его уведомлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

"Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по ряду возможных фактов получения взяток должностным лицом и причастность к коррупционной схеме других чиновников Фонда", – резюмируют в СБУ.

Теги: #фги #сбу #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 28.04.2021
СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

10:27 28.04.2021
В Тернопольской области начались антитеррористические учения

В Тернопольской области начались антитеррористические учения

11:12 27.04.2021
СБУ предотвратила подготовленную спецслужбами РФ мощную хакерскую атаку на госорганы Украины

СБУ предотвратила подготовленную спецслужбами РФ мощную хакерскую атаку на госорганы Украины

10:30 27.04.2021
Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ФГИ для приватизации непрофильных активов

Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ФГИ для приватизации непрофильных активов

14:27 26.04.2021
СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

18:47 24.04.2021
Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

16:09 23.04.2021
СБУ предупреждает об активизации российских хакерских группировок

СБУ предупреждает об активизации российских хакерских группировок

14:37 23.04.2021
СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей

СБУ предотвратила вывоз в Центральную Америку оборудования для военных кораблей

13:28 23.04.2021
Киевский апелляционный суд отменил арест Нескоромного, СБУ принимает меры по его розыску

Киевский апелляционный суд отменил арест Нескоромного, СБУ принимает меры по его розыску

11:50 23.04.2021
СБУ разоблачила хакера, "охотившегося" на персональные данные сотрудников спецслужбы

СБУ разоблачила хакера, "охотившегося" на персональные данные сотрудников спецслужбы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Заседание политической рабочей подгруппы ТКГ по Донбассу 27 апреля не состоялось - Гармаш

Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах – СМИ

Заседание СНБО состоится через несколько недель – замглавы ОП

С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения – Кличко

СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание политической рабочей подгруппы ТКГ по Донбассу 27 апреля не состоялось - Гармаш

Более половины украинцев считает, что ситуацию с наркозависимостью можно исправить усилением ответственности за сбыт и распространение наркотиков – исследование

Дом Рутковского в Киеве отреставрируют за $4 млн

Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах – СМИ

В Киеве более 1 тыс. больных COVID-19 за сутки, скончались 40 человек – Кличко

Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

Заседание СНБО состоится через несколько недель – замглавы ОП

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, в частности на Пасху – мэр

С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения – Кличко

В жилом доме Одессы упал грузовой лифт, в котором находилось восемь человек, полиция начала расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА