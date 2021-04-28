СБУ уличила в коррупции руководство регионального отделения ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областях

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную заместителем начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал взятку за "решение вопроса" о предоставлении в аренду имущества, находящегося в госсобственности.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за деньги гарантировал коммерсанту победу в аукционах и беспрепятственное получение в аренду помещений для предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

Отмечается, что чиновник задержан, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в рабочем кабинете после получения взятки. Решается вопрос о его уведомлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

"Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по ряду возможных фактов получения взяток должностным лицом и причастность к коррупционной схеме других чиновников Фонда", – резюмируют в СБУ.