С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения – Кличко

С субботы, 1 мая, в Киеве планируют ослабить карантинные ограничения, заявил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из "красной зоны", - цитирует мэра его пресс-служба.

Кличко отметил, что с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме.

"С соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил. Но призываю жителей столицы, пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости", - подчеркнул киевский мэр.

Он отметил, что с 1 мая, восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

"Впрочем, владельцы этих заведений должны понимать, что работать только с соблюдением всех норм безопасности! Это в ваших интересах, ибо, если ситуация снова ухудшится, - новых ограничений не избежать!" – подчеркнул Кличко.

Столичный мэр также рассказал, что возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг, однако, принимать посетителей они будут по предварительной записи через электронные сервисы.

"Со следующей среды, 5 мая, город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - резюмировал мэр Киева.