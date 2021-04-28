В Украине ожидается постепенное потепление, местами дожди

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление: уже в четверг холодная воздушная масса начнет отступать на восток, открывая дорогу атлантическому воздуху с Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 29 апреля, в Украине без осадков, лишь днем во Львовской и Закарпатской областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в южной части и на Закарпатье 4-9° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в северо-восточной части - заморозки в воздухе 0-3°; днем по всей стране 13-18° тепла; на высокогорье Карпат ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 13-15° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем (+30,0°) была в 2012 году, самая низкая ночью(-1,1°)в 1915 году.

В пятницу, 30 апреля, в западных, днём также в северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди (на Закарпатье местами значительные дожди), грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°; днём 15-20°.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19°.