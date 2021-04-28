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11:00 28.04.2021

За последние сутки в ВСУ выявили 65 больных COVID-19, умер один человек

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За последние сутки в ВСУ выявили 65 больных COVID-19, умер один человек

В течение последних суток в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировали 65 новых случаев заражения коронавирусом, один человек умер от осложнений COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в среду.

"Работник ВС Украины находился на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем также сообщает, что по состоянию на 10.00 28 апреля коронавирусом в ВСУ болеют 1 556 человек, из них на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 376 человек.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ коронавирус преодолели 22 902 человека, от осложнений COVID-19 умерли уже 79 украинских военнослужащих.

Кроме того, уточняется, что за последние сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 военнослужащих.

Сообщается также, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 44 148 человек получили 1 дозу вакцины, из них 3142 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 в ВСУ привито 264 человека.

 

Теги: #всу #коронавирус
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