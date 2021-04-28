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10:27 28.04.2021

В Тернопольской области начались антитеррористические учения

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В Тернопольской области начались антитеррористические учения

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в среду, 28 апреля, начали проведение плановых антитеррористических командно-штабных учений на территории Тернопольской области.

Как сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, учения пройдут в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра.

"Цель мероприятий - совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении правоохранителей.

В нем отмечается, что отработка учебных задач предполагает привлечение вооруженных правоохранителей.

Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

"Управление СБУ в Тернопольской области и работники полиции просят земляков с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан", - подчеркивают в полиции.

 

Теги: #тернопольская_область #учения #сбу #полиция
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