Особняку Баккалинского вернули статус нововыявленного памятника

Особняк Баккалинского, расположенный на ул. Ильенко, 30, внесен в перечень объектов культурного наследия Киева, сообщила пресс-служба департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, приказом департамента от 27 апреля 2021 года №29 по представлению общественной организации "Карта Реновации" особняк получил статус "нововыявленный объект культурного наследия".

"Две недели назад в департамент поступило письмо от "Карты Реновации", которым активисты сообщили об их работе с историко-архивными изысканиями для подготовки исторической справки и учетной документации с целью инициирования внесения особняка Баккалинского в Перечень объектов культурного наследия Киева. Соответствующим приказом департамента особняк получил охранный статус", - сообщил директор департамента Александр Никоряк.

По его словам, соответствующее письму направлено в Министерство культуры и информационной политики.

При этом Никоряк выразил надежду, что здание особняка в кратчайшие сроки получит статус памятника местного значения и будет внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

С 2006 года особняк имел охранный статус нововыявленного памятника архитектуры. Однако в 2012 году Экспертный совет при Минкульте отказался внести его в Госреестр недвижимых памятников как не соответствующий критериям на основании заключения эксперта, члена Украинского общества охраны памятников истории и культуры Н.Демина.

Министерство культуры и информационной политики опубликовало разъяснение по данному объекту. "Учитывая неравнодушие общественности и критическое состояние здания, министерство готово рассмотреть повторно вопрос внесения здания в реестр памятников местного значения", - отмечалось в пресс-релизе.

Киевсовет 22 апреля 2020 года передал особняк Баккалинського ООО "Амелин-30" под застройку. Компания представила план строительства там многоэтажного офисного здания с сохранением исторического фасада и паркинга.

Историческая усадьба по адресу ул. Ильенко (ранее – ул.Мельникова), 30 в Киеве была построена в 1901 году по заказу отставного полковника, участника Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Филиппа Баккалинского.