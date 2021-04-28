Украинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев

Представители министерства иностранных дел Украины провели обсуждение планов адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев, заявила первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Обсудили со Всемирным конгрессом украинцев план адвокации Крымской платформы. Убеждена, что значительную роль в процессе ее адвокации играть общественные организации и провод украинской диаспоры, поэтому будем благодарны за поддержку наших усилий со стороны ВКУ", - написала Джапарова в Твиттере в среду.

Как сообщалось, 26 февраля 2020 года Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года в Украине учредительного саммита "Крымской платформы".

Позже стало известно, что Украина развивает "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиты прав и интересов граждан Украины.