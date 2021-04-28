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08:29 28.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 9 590 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 20 062 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 9 590 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 20 062 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 9 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 20 062 человек, умер 441 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года. В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев - 441; выздоровело –20 062 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в среду тром.

Днем ранее, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых быльных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

За сутки 27 апреля 2021 года в Украине привито 19 590 человек, 558 716 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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