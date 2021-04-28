С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 28 апреля, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 27 апреля, российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Также 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля не неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий из состава ОС. Ещё трое получили боевые травмы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - подчеркнули в штабе.