Стефанчук: Планируется заменить в правительстве одного министра

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что планируется заменить в правительстве одного министра.

"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене одного министра", - сказал Стефанчук в интервью "Украинской правде".

Однако на вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сообщить до обнародования официальной информации и что пока вопрос обговаривается.