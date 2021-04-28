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05:37 28.04.2021

В Луганской области будут судить чиновника ГСЧС за мошенническую схему при приобретении жилья

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В Луганской области будут судить чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за мошенническую схему при приобретении жилья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из структурных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник решил незаконно обогатиться за счет государственной программы приобретения жилья для лиц службы гражданской защиты с последующей передачей его в финансовый лизинг, которая предусматривает выплату средств продавцу Государственным ипотечным учреждением.

"Обвиняемый подобрал через агентство недвижимости трехкомнатную квартиру в городе Северодонецк, заказал оценку недвижимого имущества, ввел в заблуждение относительно реальной его стоимости владелицу - 72-летнюю пенсионерку и договорился с ней приобрести жилье за меньшую цену", рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что продавец и государственное ипотечное учреждение заключило договор купли-продажи и были перечислены на банковскую карточку более 850 тыс. грн согласно оценке квартиры.

"В дальнейшем обвиняемый воспользовался преклонным возрастом женщины и реализовал мошенническую схему завладения ее средствами. Он предложил свою помощь в обмене суммы и после этого обманным путем завладел более 200 тыс. грн - разница между реальной по договору купли-продажи стоимостью жилья и согласованной с потерпевшей ценой при введении ее в заблуждение", - отметили в пресс-службе.

Теги: #гсчс #украина #луганская_область #суд #чиновник
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