В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

В Запорожье главе правления одного из акционерных обществ города сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры. Запорожье председателю правления одного из акционерных обществ города сообщено о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенного путем взрыва (ч. 4 ст. 240 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель предприятия с сентября по декабрь 2019 года при отсутствии разрешительных документов организовал незаконную добычу гранита путем проведения пяти взрывов на Передаточнинськом месторождении. В результате таких действий добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения, стоимость которых оценивается более чем 1 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлют следователи отдела полиции №3 Запорожского райуправления полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.