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02:26 28.04.2021

В Киевском метро до 15 мая планируют снять вторые двери

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В Киевском метро до 15 мая планируют снять вторые двери, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Ежегодно до 15 мая в метрополитене проводятся работы по демонтажу второй линейки входных групп дверей. Это регламентные работы, которые необходимы в первую очередь для проверки технического состояния, а также для удобства пользования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежегодно двери снимают с наступлением потепления, а обратно ставят в октябре, когда температура начинает снижаться.

"Таким образом, вторая линейка дверей создает дополнительный воздушный тамбур. Это позволяет поддерживать необходимый температурный режим станции в осенне-зимний период", - добавили в КП.

Отмечается, что всего на 52 станциях метрополитена установлено 1768 дверей.

Теги: #киев #вход #двери #метрополитен #украина
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