Замглавы МИД Украины и замсекретаря межгосударственных отношений Святого престола обсудили обращения Папы Франциска для прекращения конфликта на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар провел онлайн-встречу с заместителем секретаря межгосударственных отношений Святого престола Монсенйором Мирославом Станиславом Ваховски, на которой обсудили обращения Папы Франциска для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Боднар выразил благодарность Святому престолу за внимание Папы Франциска к безопасности ситуации в Украине на фоне российской агрессии.

Стороны отметили важность обращений Понтифика для прекращения вооруженного конфликта и оказания помощи пострадавшему населению.

Также собеседники отдельно обсудили гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.