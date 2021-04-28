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01:18 28.04.2021

Замглавы МИД Украины и замсекретаря межгосударственных отношений Святого престола обсудили обращения Папы Франциска для прекращения конфликта на Донбассе

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Замглавы МИД Украины и замсекретаря межгосударственных отношений Святого престола обсудили обращения Папы Франциска для прекращения конфликта на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар провел онлайн-встречу с заместителем секретаря межгосударственных отношений Святого престола Монсенйором Мирославом Станиславом Ваховски, на которой обсудили обращения Папы Франциска для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Боднар выразил благодарность Святому престолу за внимание Папы Франциска к безопасности ситуации в Украине на фоне российской агрессии.

Стороны отметили важность обращений Понтифика для прекращения вооруженного конфликта и оказания помощи пострадавшему населению.

Также собеседники отдельно обсудили гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.

 

 

Теги: #ватикан #украина #донбасс #мид
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