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23:43 27.04.2021

Наталия Гунько из фракции "Слуга народа" возглавила Киевский облсовет

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Наталия Гунько из фракции "Слуга народа" возглавила Киевский облсовет

Новой главой Киевского областного совета стала Наталия Гунько из фракции "Слуга народа".

"Для меня большая честь и ответственность возглавить Киевский областной совет. Спасибо за доверие областным депутатам и избирателям, которые меня выбрали!", - написала Гунько на своей странице в фейсбуке.

Она выразила надежду и призвала всех депутатов облсовета "услышать потребности жителей области и начать путем открытого диалога работать в пользу Киевщины".

По информации движения "Честно", решение об избрании Гунько приняли единогласно в присутствии 58 депутатов. Ее заместителями стали представитель партии "За будущее" Ярослав Добрянский и представитель "Европейской Солидарности" Татьяна Семенова.

Как сообщалось, председателя Киевского областного совета Александра Склярова во вторник на внеочередной сессии отправили в отставку. За это решение проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих.

Теги: #киевщина #украина #глава #облсовет
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