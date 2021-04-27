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22:45 27.04.2021

Власти Кипра незаконно выдали 3,5 тыс. "золотых паспортов" родственникам инвесторов

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Кипрские власти незаконно выдали 3,5 тыс. паспортов родственникам богатых инвесторов в рамках программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад независимой комиссии. 

Комиссия выяснила, что более половины из 6779 так называемых "золотых паспортов" Кипр выдал совершеннолетним родственникам инвесторов, несмотря на отсутствие законов, позволяющих это делать. Правительство Кипра в этом случае неправильно трактовало закон, указывается в докладе.

Еще одна ошибочная интерпретация закона позволяла правительству выдавать паспорта руководству иностранных и местных компаний, несмотря на то, что эти люди сами ничего не инвестировали в экономику страны. Комиссия пришла к выводу, что топ-менеджеры не могут считаться инвесторами, потому что они не владеют компаниями, которыми управляют.

В докладе также отмечаются серьезные недостатки процесса обработки заявок министерством внутренних дел, включая "полное отсутствие" базы данных для корректной проверки заявителей. Министерство финансов тоже несет ответственность за ложное одобрение некоторых заявок, которые не соответствовали всем критериям, выяснила комиссия. Даже президенты и политики, занимающие ключевые позиции в кабинете, не оставались в стороне от процесса выдачи гражданств, когда у них мог быть конфликт интересов.

Кипр отменил программу получения гражданства через инвестиции в экономику страны с 1 ноября прошлого года. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" 1,4 тыс. богатых иностранцев, согласившихся в обмен на это инвестировать в экономику страны. При этом выяснилось, что некоторые из получивших такие паспорта людей виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.

Теги: #кипр #паспорта #расследование
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