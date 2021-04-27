Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту.

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое - это COVAX – 473 тыс. доз. Мы официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также в 500 тыс. доз. Будет использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Наш" во вторник.

Также министр рассказал, когда ждать новой поставки китайской вакцины CoronaVac.

"Кстати, мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля" - сказал Степанов.