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20:48 27.04.2021

Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени – обращение

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Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени – обращение

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к центральным органам власти, в котором требуют отменить присуждение народному депутату Украины Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению.

"За" проект обращения к Министру образования и науки, президенту Украины и Верховной Раде, инициированный фракцией "Самопомощи" проголосовали 56 депутатов облсовета.

"Гнилая бюрократическая система, через которую нужно пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, но в то же время помогает лицам, получающим научные степени в личных целях и никоим образом не связанные с наукой", – указано в тексте обращения.

Депутаты Львовского облсовета возмущены решением ученого совета о присуждении научной степени Илье Киве и считают его "издевательством над украинским образованием".

Как отметил лидер фракции "Самопомощь" в областном совете Любомир Зубач, в обращении депутаты требуют не только "отменить присуждение научной степени этому народному депутату, но и провести расследование, каким образом прошла защита его диссертации".

26 апреля нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по госуправлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Все 13 членов ученого совета Института подготовки кадров Госслужбы занятости единогласно поддержали научную работу Ильи Кивы.

Чтобы Кива стал кандидатом наук теперь нужен лишь приказ Министерства образования и науки.

Теги: #львов #облсовет #обращение
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