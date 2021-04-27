Суд передал для распределения на другую коллегию рассмотрение апелляции ПриватБанка на решения хозсуда по искам НЗФ

Коллегия Северного апелляционного хозяйственного суда передала для распределения на другую коллегию рассмотрение апелляций ПриватБанка на решение Хозяйственного суда города Киева о признании прекращенными всех обязательств АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) перед банком, сообщила пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"НЗФ заявил коллегии отвод, обосновав его тем, что дело было распределено по неправильной специализации. Отвод признан необоснованным, а дело передано для распределения на другую коллегию и принятия окончательного решения по отводу", – говорится в сообщении.

Указывается, что в деле есть еще один, уже третий, нерассмотренный отвод НЗФ.

Пресс-служба добавила, что дата следующего заседания будет определена отдельным определением.

Как сообщалось, хозсуд 22 января 2021 года признал прекращенными все обязательства НЗФ.

Согласно определению суда, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, речь идет о возобновляемой кредитной линии в объеме в $14 млн, которую банк предоставил НЗФ 2 февраля 2009 года со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года и которая упомянута в иске банка в США к его экс-владельцам.

Отмечается, что ПриватБанк подал в Канцлерский суд штата Делавэр иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.

Помимо этого, в "американском" иске, согласно тексту определения суда, утверждается, что НЗФ причастно к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, которое предусматривало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.

НЗФ в свою очередь указывает, что поскольку любые обязательства между ним и ПриватБанком, обусловленные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.

ПриватБанк отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, к нарушению или оспариванию прав НЗФ и соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору, однако хозсуд Киева встал на сторону истца.