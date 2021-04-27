Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Преображенский суд Москвы с иском к следственному изолятору "Матросская тишина", где находился до этапирования в колонию.

"В суд поступил административный иск Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

В суде пока не смогли уточнить суть поданного оппозиционером иска.

В свою очередь, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.

В феврале стало известно, что Навальный, который тогда находился в СИЗО "Матросская тишина", поставлен на профилактический учет как склонный к побегу.

Как ранее заявляла защита, постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению оппозиционера.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".