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20:02 27.04.2021

В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 13 февраля – ГСЧС

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В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 13 февраля – ГСЧС

Горные спасатели обнаружили тело туриста из Киева, который потерялся в районе горы Гемба 13 февраля, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах, но в условиях плохой видимости друзья заблудились. Пытаясь найти дорогу, они потеряли в темноте друг друга... На следующий день после обеда спасатели нашли первого туриста. Поисковые работы второго продолжались 21 день, до 5 марта. Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски и сегодня погибший был найден в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что после проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в с. Березники.

Как сообщалось, в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба двое туристов потеряли ориентир.

14 февраля, в 11:30 поисковой группой ГСЧС был найден один турист в удовлетворительном состоянии здоровья. Поисково-спасательные группы продолжали обследовать склоны, подножия и хребты гор Жид-Магура, Малая Гемба и Гемба.

 

Теги: #карпаты #турист #поиск
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