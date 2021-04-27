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19:56 27.04.2021

Во Франции во время третьего "локдауна" взлетели продажи пива, шампанского и крепкого алкоголя

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Во Франции во время третьего "локдауна" взлетели продажи пива, шампанского и крепкого алкоголя

Во Франции значительно выросли продажи ряда алкогольных напитков во время продолжающегося с начала апреля 2021 года третьего "локдауна", сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на данные аналитической компании Iri.

Согласно этим данным, продажи сидра и пива увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, продажи шампанского и виски - на 24%.

При этом, для сравнения во время первого "локдауна" весной прошлого года, согласно статистике продаж, французы, главным образом, скупали не столько алкоголь, сколько такие продукты, как макароны, мука и туалетная бумага.

"Французы (во время первой волны - ИФ) боялись, что магазины закроются, и покупали продукты, которые они считали жизненно важными, а алкогольные напитки оставались в стороне", - объясняет бизнес-директор Iri Эмили Майер. По ее словам, с начала года наблюдается тенденция того, что "французы хотят порадовать себя покупками, например, алкоголем".

В начале апреля 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении ужесточить ограничения в связи с распространением COVID-19 по всей стране. В частности, жители страны должны ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются. Закрылись школы.

Ранее на этой неделе во Франции начали ослаблять ограничения, открылись детские сады и школы.

Во Франции с начала пандемии COVID-19 диагностировали свыше 5,5 млн заражений, более 103 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #локдаун #франция #алкоголь
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