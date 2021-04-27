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19:35 27.04.2021

Комитет Рады планирует в среду рассмотреть представление Шмыгаля о назначении Галущенко министром энергетики

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Комитет Рады планирует в среду рассмотреть представление Шмыгаля о назначении Галущенко министром энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует на своём заседании в среду рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Согласно повестке дня, которую обнародовал в своем телеграмм-канале народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), заседание профильного комитета 28 апреля начнется в 14:30 и пройдет в режиме видеоконференции.

Член профильного комитета Инна Совсун (фракция "Голос") в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" подтвердила информацию о предстоящем заседании. Кроме того, нардеп добавила, что в нем ожидается участие и самого кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" 22 апреля обсудила кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Галущенко на должность министра энергетики.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада 29 апреля может проголосовать за назначение Галущенко на должность министра энергетики.

 

Теги: #комитет #рада #энергетики #министр
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