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19:41 27.04.2021

Дополнительных ограничений на Пасху и 9 мая в Харькове не будет - секретарь горсовета

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Дополнительных ограничений на Пасху и 9 мая в Харькове не будет - секретарь горсовета

В Харькове не будут вводиться дополнительные ограничения на Пасху и 9 мая, заявил секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же самое касается и Дня победы. У нас будет только одно требование - надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих", - цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

Он отметил, что количество новых случаев COVID-19 в городе уменьшается, и выразил надежду, что вскоре Харьков будет выведен из "красной" зоны.

"В Харькове уменьшается уровень заболеваемости. Надеюсь, что скоро мы выйдем из "красной зоны", перейдем в "оранжевую зону" и далее. Конечно, в этом случае ограничительные мероприятия будут сниматься", - сказал Терехов.

Как сообщалось, с 11 апреля Харьковская область была переведена из "оранжевой" в "красную" зону.

Теги: #ограничения #харьков #пасха
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