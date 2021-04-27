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19:29 27.04.2021

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

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Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание СНБО в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. … По результатам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в рамках совещания Данилов доложил о ситуацию с безопасностью на админграницах с временно оккупированным Крымом и в указанных областях. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь доложил об обеспечении безопасности гражданского населения.

Зеленский сообщил, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом, и отметил, что защитники сохраняют боевой дух.

"Наши семьи, дети могут быть в покое", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью в Донбассе украинского бойца в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Теги: #снбо #поручение #заседание
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