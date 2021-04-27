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18:59 27.04.2021

Рада приняла закон о заочном осуждении

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Рада приняла закон о заочном осуждении

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о заочном осуждении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект № 2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования во втором чтении поддержали 258 народных депутатов.

Согласно законопроекту заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.

Теги: #рада #закон #осуждение
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