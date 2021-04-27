США предоставили ВСУ помощь еще почти на $8 млн – посольство

США предоставили Вооруженным силам Украины новую помощь по безопасности на $7,85 млн., сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долл. для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения, в общем предоставив более 2 млрд долл. с 2014 года", - говорится в сообщении американского посольства в Twitter во вторник.