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18:55 27.04.2021

США предоставили ВСУ помощь еще почти на $8 млн – посольство

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США предоставили ВСУ помощь еще почти на $8 млн – посольство

США предоставили Вооруженным силам Украины новую помощь по безопасности на $7,85 млн., сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долл. для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения, в общем предоставив более 2 млрд долл. с 2014 года", - говорится в сообщении американского посольства в Twitter во вторник.

 

Теги: #всу #сша
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