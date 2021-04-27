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18:46 27.04.2021

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Опытное – ещё из противотанкового ракетного комплекса", - указывается в сообщении.

Кроме того, в районе Майорска российские наемники дважды обстреляли позиции подразделений ОС с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, возле Луганского – из автоматических станковых гранатометов.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Также 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля не неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий из состава ОС. Ещё трое получили боевые травмы. Они доставлены в медицинское учреждение и получили надлежащую помощь, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

О нарушениях через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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