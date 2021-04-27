Генсек НАТО приветствует снижение напряженности между РФ и Украиной

В НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако продолжат отслеживать развитие событий, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, приветствуем это", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "продолжит следить за развитием событий".

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной", - сказал генсек.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, поставив задачу генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина приветствует меры по деэскалации ситуации на Донбассе. "Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал тогда Зеленский на странице в твиттере.