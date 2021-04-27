Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей - Гармаш

Российская сторона пытается исключить общественных экспертов, представителей Донецкой и Луганской областей от Украины из переговорного процесса, заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш отмечает.

"Сегодня, на неформальной встрече участников консультаций, а официальное заседание рабочей группы так и не состоялось, в очередной раз было озвучено предложение работать в прежнем составе, то есть, с полномочными представителями, к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска, соответственно, Михайлову и Мирошника", - написал Гармаш на своей странице в фэйсбук.

По словам Гармаша, "цель состоит в намерении России вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам и выбросить из переговорного процесса переселенцев".

"Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска. Становится все более понятной цель поведения России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и обвинением в шпионаже советника украинской делегации Дениса Казанского. Видимо, это такое предложение по разблокированию работы политической группы ТКГ, с которыми уже второй раз выступает представитель России", - отметил он.

По словам Гармаша, это элементы шантажа Россией Украины.

Он также напомнил, что продолжение участия осужденной за терроризм в Украине Майи Пироговой в качестве общественного эксперта от ОРДЛО будет означать автоматический выход украинских представителей из переговорной комнаты с другими участниками ТКГ.