События

18:05 27.04.2021

Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов - министр туризма

2 мин читать
Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов - министр туризма

Жесткие коронавирусные ограничения, которые власти Турции вводят с 29 апреля по 17 мая, не коснутся иностранных туристов, заявил журналистам во вторник министр туризма страны Нури Эрсой.

"Они могут свободно путешествовать со своими паспортами, посещать музеи и археологические памятники. Быть туристом в Турции сейчас выгодно", - цитирует министра агентство "Анадолу".

Эрсой добавил, что в летнем сезоне программа Safe Tourism Certification продолжит действовать, причем критерии для получения сертификатов безопасности станут более жесткими для объектов, работающих с туристами. Он добавил, что все работники отрасли сейчас проходят вакцинацию, и к концу мая она будет завершена.

"Услуги в сфере туризма в Турции в этом году будут более безопасными, а контроль за ними будет лучше, чем прошлым летом", - сказал министр.

Он напомнил, что, по данным зарубежных посольств в Турции, уровень заболеваемости среди иностранных туристов, отдохнувших в стране, очень низок. "Это доказывает, что сертификация и принятые нами меры работают", - подчеркнул Эрсой.

Из-за быстрого распространения коронавируса власти Турции вводят новые, более жесткие ограничительные меры с 29 апреля по 17 мая. Кафе и рестораны будут работать только навынос, сетевые супермаркеты не будут работать по воскресеньям. Закрываются офисы и предприятия, за исключением тех компаний, которым разрешит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.

Теги: #локдаун #турция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 27.04.2021
Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

21:42 26.04.2021
Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

16:42 26.04.2021
Поддержка со стороны Турции является сильным сигналом для Украины – нардеп Умеров

Поддержка со стороны Турции является сильным сигналом для Украины – нардеп Умеров

04:45 25.04.2021
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции

02:23 25.04.2021
Анкара заявила послу США, что отвергает заявление Байдена о геноциде армян

Анкара заявила послу США, что отвергает заявление Байдена о геноциде армян

02:22 25.04.2021
Турция отреагировала на признание Байденом геноцида армян

Турция отреагировала на признание Байденом геноцида армян

00:08 24.04.2021
Байден заявил Эрдогану, что вскоре признает геноцид армян в Османской империи

Байден заявил Эрдогану, что вскоре признает геноцид армян в Османской империи

13:53 22.04.2021
Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

12:03 19.04.2021
Столица Индии на неделю вводит локдаун из-за COVID-19

Столица Индии на неделю вводит локдаун из-за COVID-19

14:11 17.04.2021
Два больших десантных корабля Северного флота РФ вошли в Черное море

Два больших десантных корабля Северного флота РФ вошли в Черное море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей - Гармаш

Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек НАТО приветствует снижение напряженности между РФ и Украиной

Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей - Гармаш

ЕСПЧ обратился к Украине с просьбой опровергнуть жалобы на политические преследования со стороны НАБУ

Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

Рада хочет предоставить автономию заведениям высшего образования при создании научных парков

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Нормы питания нарушены в каждом четвертом школьном меню - Госпродпотребслужба

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

На Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве погиб украинский боец, еще трое ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА