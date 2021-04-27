События

17:26 27.04.2021

ЕСПЧ обратился к Украине с просьбой опровергнуть жалобы на политические преследования со стороны НАБУ

1 мин читать
ЕСПЧ обратился к Украине с просьбой опровергнуть жалобы на политические преследования со стороны НАБУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал официальную коммуникацию с правительством Украины касательно трех связанных дел, в которых украинская власть обвиняется в политических преследованиях, сообщает инернет-издание "Европейская правда".

Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, ЕСПЧ рассматривает в едином пакете три жалобы, содержащие обвинения в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. Среди истцов – бывший народный депутат фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского, мужа судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской.

Кроме того, в ЕСПЧ с жалобой обратилась бывшая заместитель министра юстиции, экс-секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, и ещё пять человек, сотрудников коммерческой группы, которую НАБУ считает связанной с Логвинским и Юдковской.

ЕСПЧ просит предоставить доказательства, которые опровергли бы нарушение Украиной ст. 18 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает политические преследования. В том числе ЕСПЧ просит опровергнуть утверждение о том, что преследование Логвинского было направлено на подрыв репутации его жены Юдковской, заявления о запугивании юристов Логвинского, а также направленную медиакампанию против Логвинского, включающую заявления должностных лиц по его делу.

 

Теги: #набу #украина #еспч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:33 27.04.2021
Газпром не заинтересовался возможностью нарастить транзит через Украину в полтора раза

Газпром не заинтересовался возможностью нарастить транзит через Украину в полтора раза

12:39 27.04.2021
Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

09:54 27.04.2021
Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

08:58 27.04.2021
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов

08:52 27.04.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:24 27.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

08:03 27.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

05:02 27.04.2021
Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

04:01 27.04.2021
Прокуратура добивается пожизненного заключения для жителя Харьковщины, устроившего стрельбу по компании отдыхающих

Прокуратура добивается пожизненного заключения для жителя Харьковщины, устроившего стрельбу по компании отдыхающих

03:09 27.04.2021
Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей - Гармаш

Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек НАТО приветствует снижение напряженности между РФ и Украиной

Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей - Гармаш

Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов - министр туризма

Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

Рада хочет предоставить автономию заведениям высшего образования при создании научных парков

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Нормы питания нарушены в каждом четвертом школьном меню - Госпродпотребслужба

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

На Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве погиб украинский боец, еще трое ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА