ЕСПЧ обратился к Украине с просьбой опровергнуть жалобы на политические преследования со стороны НАБУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал официальную коммуникацию с правительством Украины касательно трех связанных дел, в которых украинская власть обвиняется в политических преследованиях, сообщает инернет-издание "Европейская правда".

Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, ЕСПЧ рассматривает в едином пакете три жалобы, содержащие обвинения в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. Среди истцов – бывший народный депутат фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского, мужа судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской.

Кроме того, в ЕСПЧ с жалобой обратилась бывшая заместитель министра юстиции, экс-секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, и ещё пять человек, сотрудников коммерческой группы, которую НАБУ считает связанной с Логвинским и Юдковской.

ЕСПЧ просит предоставить доказательства, которые опровергли бы нарушение Украиной ст. 18 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает политические преследования. В том числе ЕСПЧ просит опровергнуть утверждение о том, что преследование Логвинского было направлено на подрыв репутации его жены Юдковской, заявления о запугивании юристов Логвинского, а также направленную медиакампанию против Логвинского, включающую заявления должностных лиц по его делу.