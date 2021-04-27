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17:15 27.04.2021

Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

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Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

Потребности эвакуировать украинских дипломатов из России пока нет, заявил государственный секретарь МИД Украины Александр Баньков.

"В конкретных случаях из новейшей истории украинской дипломатии можно вспомнить меры относительно наших дипломатических учреждений во время развития конфликта в Сирии, когда мы эвакуировали посольство оттуда и перебросили функции нашего посольства на наши посольства в соседних странах. Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой. Необходимости принимать подобные действия в России пока нет", - сказал Баньков в интервью "Главкому", опубликованном во вторник.

Однако, по его словам, МИД Украины прибегло к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта и рекомендовало работникам вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания, добавил Баньков.

Он сообщил, что во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России работают 37 сотрудников.

"В 2013 году только в нашем посольстве в Российской Федерации в Москве работало около 60 человек. Возможно, даже и больше. После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое", - отметил Баньков.

Также он проинформировал, что в Украине сейчас работают 69 российских дипломатов.

Кроме того, Баньков назвал объявление МИД России украинского консула "персоной нон-грата" чистой провокацией.

"Я бы связывал эту ситуацию с той хаотичной истерией, которая сейчас развернулась в МИД РФ. Мы все видели недавнюю историю с высылкой чешских и американских дипломатов из Москвы. Высылка дипломатов - это часть информационной войны России, ее психологического давления на другие страны. Российская сторона заявила, что наши дипломаты якобы занимались поиском и передачей секретной информации. Честно скажу, трудно представить, что кто-то мог получить доступ к базам секретных документов ФСБ, находясь в России, находясь, очевидно, под круглосуточным наблюдением и ФСБ, и других российских силовых органов", - сказал он.

 

Теги: #рф #дипломаты #мид
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