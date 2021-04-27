Верховная Рада намерена предоставить автономию заведениям высшего образования и научным учреждениям в вопросах создания научных парков.

За законопроект № 4236 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся активации деятельности научных парков в первом чтении проголосовали 330 народных депутатов.

Законопроект также предлагает предоставить право учредителям создавать научные парки без согласования с центральными органами исполнительной̆ власти.

Согласно законопроекту, научным паркам будет предоставлено право самостоятельно устанавливать направление деятельности без утверждения их центральным органом исполнительной̆ власти, который реализовывает государственную политику в сфере научной, научно-технической, инновационной̆ деятельности и передачи технологий.

Законопроект также предлагает включить в перечень источников финансирования научных парков гранты, кредиты, возвратную финансовую помощь.

Как отмечается в пояснительной̆ записке к законопроекту, предлагаемые изменения будут способствовать преодолению негативных экономических последствий для научных парков в результате распространения COVID-19.