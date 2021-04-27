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16:45 27.04.2021

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

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Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Верховная Рада отклонила проект постановления, предлагающего президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии глав депутатских фракций и групп для обсуждения ситуации в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19 в Украине.

За постановление №5299 "О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 и обеспечении неукоснительного выполнении решений Верховной Рады, принятых в этой сфере" проголосовали всего 115 народных депутатов (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов-ИФ) на первом внеочередном пленарном заседании во вторник.

Проект постановления также предлагал СНБО разработать стратегию дальнейшей борьбы с пандемией и реализации комплексных мероприятий органов государственной и исполнительной власти в сфере противодействия пандемии.

Теги: #снбо #коронавирус
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