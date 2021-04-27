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15:35 27.04.2021

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

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Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отход российских войск от границ Украины не означает, что украинская армия не должна быть готова к их возвращению.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно, как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят (российские – ИФ), не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент Украины во вторник, 27 апреля, посетил передовые позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Во время визита Зеленский передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Капитан Руслан Марышев ознакомил главу государства с оперативной обстановкой и системой укреплений.

На передовой позиции Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и пообщался с военнослужащими. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке он осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.

В санитарной части президент пообщался с дежурными врачами, спросил об обеспечении медоборудованием и лекарственными средствами, а также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.

Теги: #крым #херсонская_область #зеленский
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