События

13:58 27.04.2021

В Черное море идет американский патрульный корабль

1 мин читать
В Черное море идет американский патрульный корабль

Патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton направляется в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Корабль приступил к прохождению проливов в северном направлении к Черному морю", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что во время нахождения в Черном море корабль будет "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

По сообщению 6-го флота, в понедельник он провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем - Donald Cook, должны были в середине апреля зайти в Черное море.

В последний момент США решили не посылать их в Черное море, чтобы не усиливать напряженность в регионе.

Теги: #черное_море #сша #корабль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:29 27.04.2021
Разведка США может рассекретить больше данных по РФ и КНР ради поддержки со стороны союзников - Politico

Разведка США может рассекретить больше данных по РФ и КНР ради поддержки со стороны союзников - Politico

09:54 27.04.2021
Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

Визит госсекретаря США в Украину готовится на май – CNN

03:09 27.04.2021
Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

22:42 26.04.2021
США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

19:06 26.04.2021
Apple планирует инвестировать $430 млрд в экономику США в течение пяти лет

Apple планирует инвестировать $430 млрд в экономику США в течение пяти лет

16:55 26.04.2021
Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей военной поддержке Украины

Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей военной поддержке Украины

06:49 26.04.2021
"Земля кочевников" Хлои Чжао стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Земля кочевников" Хлои Чжао стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

04:45 26.04.2021
Хлоя Чжао стала лауреатом "Оскара" как лучший режиссёр

Хлоя Чжао стала лауреатом "Оскара" как лучший режиссёр

02:07 26.04.2021
ЕС может разрешить свободный въезд привитым от COVID-19 туристам из США

ЕС может разрешить свободный въезд привитым от COVID-19 туристам из США

00:34 26.04.2021
В Беларуси заявили о связи советника Байдена Карпентера с делом о подготовке переворота в Минске

В Беларуси заявили о связи советника Байдена Карпентера с делом о подготовке переворота в Минске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Введение в ЕС Цифрового сертификата для поездок в условиях пандемии коронавируса не повлияет на функционирование безвизового режима

Украина объявила сотрудника генконсульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории страны лицом

СБУ предотвратила подготовленную спецслужбами РФ мощную хакерскую атаку на госорганы Украины

Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области ожидаются заморозки, объявлен II уровень опасности

Введение в ЕС Цифрового сертификата для поездок в условиях пандемии коронавируса не повлияет на функционирование безвизового режима

На Донбассе с полуночи российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

Украина объявила сотрудника генконсульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории страны лицом

В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ

В Запорожье ребенок выпал из окна детсада, его госпитализировали в тяжелом состоянии

Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

Во время демонтажа МАФов в Днепровском районе Киева произошли стычки с правоохранителями, есть задержанные

Прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие сутки, в четверг потеплеет

В Киеве за сутки выявили 869 больных COVID-19, умер 31 человек – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА