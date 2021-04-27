В Черное море идет американский патрульный корабль

Патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton направляется в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Корабль приступил к прохождению проливов в северном направлении к Черному морю", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что во время нахождения в Черном море корабль будет "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

По сообщению 6-го флота, в понедельник он провел в Эгейском море учения с эсминцем ВМС США Roosevelt, который вместе с аналогичным кораблем - Donald Cook, должны были в середине апреля зайти в Черное море.

В последний момент США решили не посылать их в Черное море, чтобы не усиливать напряженность в регионе.