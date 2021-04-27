Введение в ЕС Цифрового сертификата для поездок в условиях пандемии коронавируса не повлияет на функционирование безвизового режима

В Европейской комиссии поясняют, что введение в странах Европейского Союза так называемого Цифрового зеленого сертификата (ЦЗС) для свободного передвижения в странах ЕС в условиях пандемии COVID-19 не повлияет на функционирование безвизового режима, в частности, с Украиной, Молдовой и Грузией.

Кроме того, в случае введения этими странами сертификатов в соответствии со стандартами ЦЗС, Комиссия сможет "принять решение об их адекватности", равно как и страны-члены могут самостоятельно определять, какие вакцины могут быть допустимыми для ЦЗС.

Так во вторник по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" разъяснили в Еврокомиссии развитие событий вокруг ЦЗС и безвизового режима для Украины, Молдовы и Грузии.

"Мы внимательно следим за развитием вакцинации за пределами ЕС и стремимся возобновить поездки, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, и это будет безопасно. Важные поездки из страны, которая не является членом Евросоюза в ЕС разрешены при соблюдении условий тестирования и карантина в соответствии с рекомендацией Совета, в то время как несущественные поездки в настоящее время ограничены из большинства стран за пределами ЕС. Возобновление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации как в ЕС, так и за его пределами. Страны, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС, продолжат это делать", - сказано в пояснении.

В ЕК уточнили, что в настоящее время готовится предложение о внесении поправок в рекомендацию об ограничении поездок за границу, чтобы "учесть последние события". В процессе подготовки данного предложения с государствами-членами ведется обсуждение.

Кроме того, в Еврокомиссии напомнили об уже известной позиции, в соответствии с которой, согласно предложению Комиссии о ЦЗС, гражданин страны, не входящей в ЕС, который может поехать в ЕС, имеет возможность получить ЦЗС.

"Гражданин страны, не являющейся членом ЕС, может запросить ЦЗС у государства-члена, в которое он или она направляется, предоставив всю необходимую информацию, включая надежное доказательство вакцинации. Затем государство-член должно будет оценить, были ли предоставлены надежные доказательства, и решить, выдавать ли ЦЗС", - отметили в ЕК.

Также в ЕК сообщили, что в среднесрочной перспективе, когда Комиссия убедится, что третья страна выдает сертификаты в соответствии с международными стандартами и системами, которые совместимы с системой ЕС, Комиссия сможет принять "решение об адекватности".

"Тогда такие сертификаты третьих стран будут приниматься на тех же условиях, что и ЦЗС. В обоих случаях правила принятия доказательства вакцинации будут такими же, как и для граждан ЕС: должны быть использованы вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, но государства-члены могут принять решение использовать и другие вакцины дополнительно", - разъяснили в Еврокомиссии.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Твиттере написал, ссылаясь на президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что ЕС будет принимать только тех, кто был вакцинирован препаратами, которые прошли сертификацию Европейский медицинским агентством.

"Украинская власть де-факто приостановила безвиз. На прошлой неделе мы прочли правительственный план вакцинации и не нашли там виды вакцин, которые были представлены господином Зеленским с такой помпой", - написал Порошенко.