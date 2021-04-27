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13:20 27.04.2021

На Донбассе с полуночи российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

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На Донбассе с полуночи российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военных нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 27 апреля, по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. Российские оккупанты применили запрещенные Минского договоренностями минометы 120-го калибра у Водяного, а неподалеку Опытного - еще и противотанковый ракетный комплекс" - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи н.п.Талаковка - из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, противник использует соблюдения подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций.

Особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня. Также, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ", - говорится в сообщении.

В частности, на прошлой неделе с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях перемещено более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом около 30 тонн.

Теги: #всу #оос
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