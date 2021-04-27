В Киеве начался оперативно-стратегический сбор руководства ВСУ

В Киеве во вторник, 27 апреля, под руководством главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковника Руслана Хомчака начался оперативно-стратегический сбор с руководящим составом ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, мероприятие проходит при участии высшего военно-политического руководства государства, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО и стран-партнеров, а также ведущих экспертов в области национальной безопасности.

"Учитывая агрессивную политику России, которая нацелена на уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию", - заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Он подчеркнул, что для достижения своих целей РФ начала новый виток эскалации конфликта на временно-оккупированных территориях Украины.

Кроме того, по словам Корнийчука, сейчас сохраняется угроза прямой военной агрессии против государства со стороны РФ.

В Генштабе подчеркивают, что оперативно-стратегический сбор направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск (сил) с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмен опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров и тому подобное.

"Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны. Во время мероприятия руководящий состав ВС Украины и других военных формирований уделит внимание рассмотрению основных положений новых доктринальных документов, которые были разработаны и внедрены в ВС Украины с учетом стандартов НАТО", - резюмируют в Генштабе.