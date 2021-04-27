Прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие сутки, в четверг потеплеет

В ближайшие сутки погоду Украины все еще будет определять холодный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в юго-восточной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем в Украине 9-14° тепла, на юге страны и Закарпатье до 17°. На высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

Без осадков, лишь в юго-восточной части страны ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в среду без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 апреля самая высокая температура днем была +28,9 в 2012г., самая низкая ночью -1,0 в 1902г.

В четверг, 29 апреля, в южной части страны, днем и в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме южной части, на поверхности почвы заморозки 0-4°; температура днем 12-17° тепла, на западе страны местами до 19°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°.