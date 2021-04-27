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11:39 27.04.2021

В Киеве за сутки выявили 869 больных COVID-19, умер 31 человек – Кличко

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В Киеве за сутки выявили 869 больных COVID-19, умер 31 человек – Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 869 больных COVID-19, скончался 31 человек, выздоровели 829 жителей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер 31 человек. Всего за период пандемии в городе 4 497 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 192 620 ", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели: 482 женщины, 356 мужчин 16 девочек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 140 больных COVID-19, а также 153 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

Выздоровели прошедшие сутки 829 человек. В общем коронавирус преодолели 120873 жители столицы.

Как сообщалось, 25 апреля в Киеве обнаружили 256 новых случаев заболевания Covid-19, 24 апреля - 330 случаев, 23 апреля в столице выявили 1027 новых случая заболевания.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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