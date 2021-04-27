РФ не приемлет давления в вопросе перемещения войск на своей территории - Шойгу

Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, РФ и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник.

"Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - заявил Шойгу.

Ранее ряд западных политиков заявили, что Россия вернула задействованные в манёврах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации якобы под внешним давлением. Звучали также утверждения, что это некие отвлекающие действия, маскирующие истинные намерения Москвы.

В частности, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил недавно, что возвращение в пункты постоянной дислокации войск, задействованных на учениях в Крыму и соседних регионах, по его оценке, являются "дымовой завесой".

"Я говорю о дымовой завесе - при оставлении на месте оборудования и материальной части создаётся возможность быстрого наращивания своих действий", - сказал министр в интервью телеканалу Эс-Вэ-Тэ.

По словам Хультквиста, РФ создаёт себе значительную свободу действий, оставляя на месте вооружения и тыловые структуры. "Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России", - сказал министр обороны Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский расценил отвод российских войск вглубь территории РФ как заслугу Киева и в интервью газете Financial Times назвал это "маленькой победой".

Глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что его страну беспокоила вероятность "вторжения" России в Украину, поскольку наблюдалась концентрация частей и подразделений Вооружённых сил РФ на границах с соседним государством. В интервью изданию Sunday Times Мур сказал, что Британия и США предупреждали власти РФ "о серьёзных последствиях" вторжения в Украину, отметив, что Россия для него - одна из наиболее насущных проблем.

Шойгу также заявил, что действия США и НАТО в Европейском регионе способствуют росту военной опасности. "Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооружённый конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу во вторник на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе.

По словам министра, в ответ на эту угрожающую деятельность Россия предприняла соответствующие меры. "Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ", - сказал Шойгу.

Российский министр обороны также заявил, что Россия внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. "Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники", - сказал Шойгу.

Ранее, 22 апреля, Шойгу приказал быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe.