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11:21 27.04.2021

За последние сутки в ВСУ выявлено 93 новых больных COVID-19, умер один человек

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За последние сутки в ВСУ выявлено 93 новых больных COVID-19, умер один человек

В течение прошедших суток в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировано 93 новых случая заражения коронавирусом, один военнослужащий умер от осложнений COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ во вторник.

"Сотрудник ВС Украины находился на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 10.00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1 715 человек, из них на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 380 человек.

За последние сутки госпитализировано 15 украинских военнослужащих. За всё время пандемии коронавирусом в ВСУ переболели 22 679 человек, умерли от осложнений болезни – 78 человек.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных силах Украины 43 884 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3139 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 25 человек", - подчеркивают в ВСУ.

 

Теги: #всу #коронавирус
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