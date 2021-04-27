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11:12 27.04.2021

СБУ предотвратила подготовленную спецслужбами РФ мощную хакерскую атаку на госорганы Украины

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СБУ предотвратила подготовленную спецслужбами РФ мощную хакерскую атаку на госорганы Украины

Киберспециалисты Службы безопасности Украины не дали спецслужбам РФ через жителя Запорожья осуществить вирусную атаку на государственные органы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение по конфиденциальному сотрудничеству. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы", - говорится в сообщении.

В частности, мужчина должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления.

Установлено, что заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписку с кураторами РФ.

Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #рф #сбу #кибербезопасность #хакеры
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