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10:18 27.04.2021

Замначальника райуправления полиции в Киеве "крышевал" работу заведений во время карантина – ГБР

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Замначальника райуправления полиции в Киеве "крышевал" работу заведений во время карантина – ГБР

Сотрудники теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве и департамента внутренней безопасности Нацполиции уличили замначальника одного из районных управлений полиции столицы в "крышевании" работы развлекательных заведений и заведений общественного питания во время карантинных ограничений, сообщает ГБР.

"По предварительной информации, заместитель начальника одного из районных управлений полиции в Киеве требовал у руководителей заведений от 5 тыс. до 20 тыс. грн за неделю работы. Взамен он обещал не препятствовать их работе и не привлекать к административной ответственности за нарушение норм карантина", - говорится в сообщении ГБР.

По информации Бюро, полицейский был задержан при получении 13 тыс. грн неправомерной выгоды. Ранее следователи ГБР задокументировали получение 25 тыс. грн взятки.

"В рамках следственных действий проводятся обыски по месту работы задержанного. Решается вопрос об уведомлении его о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч.3 ст.368 УК Украины), и избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

ГБР не указывает район управления полиции, в котором работает полицейский. Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь о Днепровском райуправлении полиции Киева.

Теги: #гбр #карантин #полиция
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