Донбасс можно экономически реинтегрировать за два года – Колесников

Экономическая реинтеграция временно оккупированной части Донбасса возможна в течение двух лет, считает вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 года Борис Колесников

"Нужно понимать, что нет никаких проблем в экономической интеграции Донбасса (я не говорю о политической части вопроса). Там нужно реализовывать как новые проекты, так и восстанавливать то, что нуждается в восстановлении. Нет невозможных вещей. За два года можно полностью реинтегрироваться и через два с половиной года уже получать доходы в бюджет государства Украина - в едином государстве вместе с Донбассом", - сказал он в понедельник вечером в программе "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

По его словам, "в первую очередь там следует развивать мощное машиностроение (и готовы прийти западные компании), металлургическую отрасль, а что касается сельского хозяйства - нужна глубочайшая степень переработки с получением высокой добавленной стоимости".

Он также поддержал идею встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Любые шаги по возвращению мира полезны. И он (Владимир Зеленский - ИФ) не просто сказал слова - он выполняет свою предвыборную программу. Один из немногих, если не единственный из украинских политиков. Я хочу напомнить, как был подписан Минский договор, сдан аэропорт в Донецке, а потом туда молодых ребят послали на верную смерть. Потом был Минск-2, и шесть лет он не выполняется. Поэтому любые усилия президента по достижению мира только приветствуются. Он может встречаться с кем угодно и где угодно, лишь бы защищались украинские интересы, потому что ему доверили голоса 73% избирателей. Любые усилия, которые приведут обратно, в Украину, Донбасс, где гибнут люди, а потом и Крым - заслуживают уважения", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о выборе между финансированием дорог и вакцинации, Колесников заметил, что логично было бы, прежде всего, сократить неэффективные госрасходы.

"Трагедия современной власти в том, что она не может сломать систему и система ее поглощает. Я бы на 90 процентов сократил госрасходы на персонал, лучше пособия заплатить и переквалифицировать тот же персонал, и нашёл бы деньги и на дороги, и на вакцины. Без дорог не будет экономики и денег на вакцины не будет", - сказал он.